Visserij, pleziervaart, windmolens én zonnepanelen op de Noordzee: marien ruimtelijk plan wordt hernieuwd

Vandalen gooien beelden van bekende kunstenaar omver: “Ze zijn 100.000 euro waard, lompe ploerten!”

Onbekenden hebben zaterdagnacht drie peperdure beelden omver gegooid aan de kerk van Leffinge. Ze staan er voor de expositie van kunstenaar William Sweetlove (73). “In Uruguay en New York had ik nooit problemen met mijn tentoonstelling, maar hier in het kleine Leffinge krijg ik met vandalen te maken.”