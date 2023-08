Vijftiger ligt maand dood in appartement in Oostende: “Triestig dat mijn broer zo’n eenzame dood is gestorven”

Met verf en kwast vervult Oostendse Celine (27) wens van pleegmeis­je (9): “Hopelijk voelt ze zich in haar ‘planeten­ka­mer’ sneller thuis”

“Het verhaal greep me naar de keel”, zegt de Oostendse Celine Timmerman (27). Een 9-jarig pleegmeisje is verhuisd naar Vilvoorde, opnieuw een nieuwe thuis. Pleegzorg Vlaanderen lanceerde daarom een oproep om haar een ‘ruimtekamer’ vol planeten en sterren te bezorgen. Die droom wilde Celine, die prachtige taferelen in kinderkamers schildert, graag waarmaken.