Vijftiger bedreigt luidruchtige jongeren 's nachts met bolletjespistool: "Ofwel zijn jullie stil, ofwel jaag ik een bol door jullie kop”

Oostende“Ofwel zijn jullie stil, ofwel jaag ik een bol door jullie kop”. Dat riep een 51-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver enkele jongeren toe op verlof in Oostende, terwijl hij een bolletjesgeweer op hen richtte. Het parket vorderde vrijdagmorgen een jaar cel voor J.D. of een werkstraf.

De feiten speelden zich op 4 augustus vorig jaar af in de Van Iseghemlaan in Oostende. J.D. en z’n gezin verbleven er in een appartementje. “Het was een warme zomeravond, waarop jongeren aanwezig waren die graag lawaai maakten", vertelde procureur Jochen van Aalst. “De nachtrust van de beklaagde was voor de zoveelste nacht op rij verstoord en dat werd hem teveel.” J.D. hing plots uit z'n raam met een bolletjesgeweer in z’n hand en bedreigde de jongeren. “Ofwel zijn jullie stil, ofwel jaag ik een bol door jullie kop”, klonk het.

Toen het nachtlawaai bleef duren, ging de vijftiger naar beneden. Volgens het parket richtte hij het bolletjesgeweer daar nog eens op de jongeren. “We tillen zwaar aan de feiten. Het verschil met een echt wapen was niet te zien. Dit had slecht kunnen aflopen als de politie niet zo professioneel had gehandeld. Zij hadden immers hun wapens getrokken en gericht op de beklaagde.”

J.D. bleek niet aan z'n proefstuk toe. In 2016 werd hij in Antwerpen al eens veroordeeld tot 20 maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Voor de bedreigingen en verboden wapendracht in Oostende vorderde het parket een jaar cel of een werkstraf. J.D. verklaarde op z'n proces dat hij door een moeilijke periode ging en al meermaals had gevraagd aan de jongeren om stiller te zijn. Hij vroeg de rechter om een werkstraf. Vonnis op 17 februari.

