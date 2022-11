Vijftien maanden cel voor illegaal die automaat van slager plunderde, maar niet van plan leek z'n leven te beteren

Oostende Oud-sche­pen Staf Cattoor en voormalig voorzitter van Willen is Kunnen is overleden

Oud-schepen van Stad Oostende, Staf Cattoor is overleden. De Oostendenaar was lange tijd actief in de politiek maar zette zich ook decennialang in voor het verenigingsleven onder meer als voorzitter van Willen is Kunnen.

12:17