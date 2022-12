Vijf jaar cel voor leden van Deense straatbende na ontvoering van Oostendse taxichauffeur

OostendeDrie leden van een Deense straatbende hebben in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 5 jaar gekregen voor de ontvoering van een Oostendse taxichauffeur. Het slachtoffer werd vorig jaar op brutale wijze in een auto gesleurd en twee dagen lang vastgehouden in een vakantiehuisje nabij de Nederlandse grens.

De taxichauffeur moest op 25 augustus vorig jaar mensen naar de luchthaven van Oostende brengen. Op de plaats van de afspraak werd hij echter opgewacht door drie onbekende mannen. Ze bedreigden hem met een mes en bijl en sleurden hem in hun auto. De man zou uiteindelijk twee dagen lang worden vastgehouden in een chalet op het natuurdomein Het Speelhof in Stekene.

Haar afgeschoren

Door het bekijken van camerabeelden en via telefonieonderzoek kregen de speurders de Volvo V90 van de drie ontvoerders in het vizier. Twee dagen na de ontvoering kon de wagen worden klemgereden in Wijchen, bij Nijmegen. De politie trof de taxichauffeur gekneveld en geblinddoekt aan in het voertuig. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De drie andere inzittenden werden in de boeien geslagen.

Het bleek om de Denen Mohamed T. (22), Jibril M. (28) en Ibrahim H. (24) te gaan. De mannen maakten in hun thuisland deel uit van een straatbende. “Het slachtoffer verklaarde dat hij soms klappen kreeg”, vertelde de procureur. “Zijn haar werd afgeschoren, maar men had een stuk laten staan in de vorm van het Nike-teken.

Waarom hij ontvoerd werd, wist hij naar eigen zeggen niet.” De beklaagden verklaarden dat ze in Oostende hadden afgesproken met de taxichauffeur voor een levering drugs. De man had hen naar eigen zeggen echter bestolen, waarop ze hem ontvoerden om hun geld terug te krijgen. Het parket vervolgde hen voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling. Voor die laatste kwalificatie vroegen de advocaten van de verdediging tevergeefs de vrijspraak.

