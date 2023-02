Vijf gewonden bij kleine kettingbotsing in Oostende

Verdachten blijven in cel na "een van de grootste cocaïne­vang­sten in jaren”

Twee mannen van 25 en 32 jaar blijven een maand langer in de cel voor drugshandel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Ze werden vorige week opgepakt in Oostende bij wat de lokale politie “een van de grootste cocaïnevangsten in jaren” noemde.