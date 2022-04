Vieux jeu opent deze zomer winkel op de Oosteroever

Oostende IN BEELD. Oude watertoren van Oostende heeft oude glorie terug. Ook binnen werd oorspronke­lijk gietijze­ren trap volledig gerecon­stru­eerd

De neogotische watertoren in de Mercatorlaan werd in 1900 gebouw en werd in 1977 al beschermd als monument. Het is dan ook een beeldbepalend gebouw in Oostende. De toren, die al lang niet meer gebruikt werd om voor druk te zorgen in het waterleidingnet, was in verval geraakt. Twee jaar geleden startte de broodnodige renovatie. Ondertussen werd de buitenkant grondig aangepakt en het dak al volledig vernieuwd. Dit voorjaar worden ook de werken binnen afgerond, maar wij konden al eens binnenkijken.

1 april