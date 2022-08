Vier atletes van Team Fischer in topvier kustcriterium: “Winnen is leuk, maar met je teamgenotes op het podium staan maakt het echt bijzonder”

KustEen klein feestje bij Team Fischer deze week. Drie jaar na de overwinning van coach en bezieler Benny bij de heren pakten vier atletes uit het team van Fischer de vier eerste plaatsen in het Loopcriterium van de Kust. “Winnen is leuk, maar dat we samen dit podium kunnen delen, maakt het pas echt bijzonder”, zegt winnares Cindy Vanlerberghe uit Blankenberge.

Het ‘Loopcriterium van de Kust’ omvat tien loopwedstrijden in de tien kustgemeentes. Alle wedstrijden situeren zich op of vlakbij het strand, op het einde wordt een totaalklassement opgemaakt. Van Team Fischer, de rode loopbrigade van bezieler Benny Fischer met zowel wedstrijdlopers als recreatieve sportievelingen, liepen tientallen atleten en atletes de voorbije weken één of meerdere wedstrijden mee. Het waren vooral de dames die uiteindelijk mochten pronken na afloop van de laatste manche in Middelkerke.

Prijsuitreiking

Cindy Vanlerberghe pakte de eerste plaats in het eindklassement en mocht zich laten flankeren door Sabrina Samaey uit De Haan, Sequaia Vanfrachem uit Middelkerke en Tamara Vereecke uit Jabbeke, de winnares van vorige jaar. “De wedstrijden waren allemaal stevig en pittig. Het is fantastisch dat ik dit criterium win. Het dringt nog niet helemaal door. Dat zal waarschijnlijk pas komen tijdens de prijsuitreiking”, zegt een trotse Cindy Vanlerberghe. “Voor mij is dit een groot bewijs dat we een sterk team zijn. Dit jaar bleek ik de sterkste, kon ik telkens bevestigen en stond het geluk wat aan mijn zijde. Het sterke haaswerk van mijn teamgenoot Kegan Remmery en de sterke coaching van Benny hebben me gestuwd naar deze positie. Ik ben trots op de prestaties van het volledige team”, besluit Vanlerberghe.

Toch nog spannend

Het wordt nog spannend voor de andere podiumplaatsen, want door een onduidelijkheid in de signalisatie tijdens de voorlaatste wedstrijd in Bredene, kon het definitieve eindklassement nog niet opgemaakt worden. Zeker is wel dat ook alle andere ereplaatsen voor atletes van Fischer zijn. “Uiteraard ben ik trots”, straalt Oostendenaar Benny. “Op deze prestaties , maar vooral hoe er met elkaar wordt omgegaan in het team. Iedereen gunt het elkaar en moedigt elkaar aan tijdens de wedstrijden. Het is genieten om de progressie van alle teamgenoten te mogen vaststellen. Het team is heel divers, gaande van topatleten tot goede middenmoot tot start-to-runners. Iedereen is welkom. Dit maakt ons team zo mooi en uniek”’, aldus nog de trotse coach.

