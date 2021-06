Videobeelden tonen eerste opstootje op het Oostendse strand: “Door die groep jongeren in het oog te houden, hielden we het onder controle”

Het incident gebeurde rond 17 uur, buiten een bewaakte zone. “Het was een alleenstaand geval. Van rellen kunnen we niet spreken. Maar we zijn wel extra zichtbaar aanwezig geweest om een escalatie te vermijden”, zegt korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politie. “Door die groep jongeren permanent in het oog te houden, hebben we het onder controle kunnen houden. Dat er op een gegeven moment veel politie aanwezig was, komt ook door de zoekactie naar een vermist meisje”, aldus de korpschef. Er zijn geen arrestaties verricht.

Twee verloren gelopen kindjes

De strandredders kijken tevreden terug op de drukste en heetste dag sinds de opening van het badseizoen. “Wij hebben geen opstootjes gezien en alles verliep eigenlijk rustig, ondanks de drukte”, vertelt hoofdredder Jonathan Devos. “Er zijn ‘slechts’ twee kindjes verloren gelopen. Dat ene incident waarvan sprake,was buiten de bewaakte zone, want er zijn immers nog maar drie strandposten geopend. Hoe dan ook werd de lont er snel uit getrokken door de politie. Het is een goede zaak dat zij snel paraat staan om in te grijpen.”

Rubberen hamer gegooid

Tijdens de zoektocht naar het verloren gelopen meisje, ‘s avonds toen de reddingsposten eigenlijk al dicht waren, ging Jonathan zelf toch nog mee zoeken. “Er is toen wel een rubberen hamer naast mij geland, op een meter van me. Dat was natuurlijk schrikken, maar ik weet niet wie die gooide en of die naar mij gericht was. Ik heb er ook geen aangifte van gedaan en wil het incident niet opblazen. Ik hoop in elk geval niet dat ik het doelwit was, omdat ik met uniform en een walkietalkie op het strand liep. Maar daar ga ik voorlopig niet van uit”, voegt de hoofdredder toe.

Volledig scherm Screenshot uit de video van woensdagavond, op het strand van Oostende. Even werd het ook figuurlijk heet. © rv