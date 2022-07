Vermiste moeder (35) en dochter (8) gezond en wel teruggevonden: “Verbleven op appartement bij andere treinreizigers”

Oostende Casino is horecazaak rijker met Brassi Grand Café: “We willen met deze brasserie een stukje Parijs en Nice naar Oostende brengen”

Naast het restaurant en het terras op de zeedijk, kan je nu in het casino ook bij Brassi Grand Café terecht. De brasserie opende de deuren in het pand waar vroeger Agua del Mar gevestigd was. “We hopen om met deze zaak een nieuwe culinaire plek te creëren in Oostende”, zegt chef-kok Diego De Baets.

18 juli