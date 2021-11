Vermiste kat Grumpy (5) na twee jaar ronddolen opnieuw herenigd met gezin: “Onze kinderen zijn uitzinnig van geluk. Nooit gedacht dat we haar ooit terug zouden vinden”

Oostende/OudenburgHet lijkt bijna op een wonder. Want na meer dan twee jaar spoorloos te zijn geweest, is de kat Grumpy (5) opnieuw herenigd met haar gezinnetje. “Ze ligt hier nu op onze schoot te spinnen in de zetel, alsof ze nooit is weggeweest. Onze kinderen Tijn (9) en Noor (7) zijn uitzinnig van geluk. Ze hebben hun vriendje terug”, getuigt mama Sabrine uit Stene. Zaterdag kreeg ze geheel onverwachts een telefoontje vanuit Oudenburg. “We geloofden het eerst niet. Na zo’n lange tijd kon onze Grumpy toch onmogelijk gevonden zijn?”

De vijfjarige Grumpy verdween in augustus 2019. “We gingen destijds met de wagen vol takken en groenafval uit de tuin naar het containerpark in Zandvoorde. Op één of andere manier was Grumpy mee in de wagen geglipt. Toen de autodeur open ging op het containerpark, zagen we Grumpy in paniek wegvluchten. Een enorme domper, want onze kat was een volwaardig gezinslid: twee handen op één buik met onze kindjes Tijn en Noor”, getuigt mama Sabrine Geldhof. Het gezin spaarde tijd noch moeite om Grumpy terug te vinden.

Lang gezocht naar Grumpy

“We gingen meermaals zoeken in de buurt en namen ook contact op met Zwerfkatjes Middelkerke. Van hen kregen we een vangkooi ter beschikking, die we aan het containerpark plaatsten. Maar Grumpy kwam er nooit opdagen. Later hoorden we van een buurtbewoonster dat ze Grumpy had gezien. Ook daar is de vangkooi geplaatst, maar Grumpy bleef spoorloos. Naarmate de tijd vorderde, gaven we de hoop op. Voor onze kindjes was dat echt triest, omdat ze hun vriendje kwijt waren”, gaat Sabrine verder. Maar Grumpy werd niet vergeten. En er is nooit een andere kat gekomen in de plaats van de onvervangbare Grumpy.

Volledig scherm Het gezin van Koen Zoetaert en Sabrine Geldhof uit Stene, met kinderen Tijn (9) en Noor (7), zijn na twee jaar opnieuw verenigd met hun geliefde kat Grumpy. Ze lieten zaterdag alles vallen toen ze geheel onverwacht een telefoontje kregen. © All4Cats

Intussen zijn we twee jaar en een kleine vier maanden verder. “Zaterdag werden we geheel onverwacht opgebeld door Zwerfkatjes Oudenburg (kattenasiel All4Cats), om te melden dat ze Grumpy hadden teruggevonden dankzij het uitlezen van haar chip. We geloofden het eerst niet. Dit kon, toch zeker niet na al die tijd, onmogelijk onze Grumpy zijn. We gingen ervan uit dat ze overleden was”, aldus Sabrine.

Tamme kat aan de deur, op zoek naar eten

Zwerfkatjes Oudenburg kreeg namelijk in de loop van vorige week melding van een bewoonster uit centrum Oudenburg. “De vrouw zei er een behoorlijk tamme kat aan haar deur kwam op zoek naar eten. Ze vroeg of we konden nagaan of het dier gechipt was. Na het plaatsen van een vangkooi hebben we de kat zaterdag kunnen vangen. Ze bleek effectief gechipt. Mijn collega nam meteen contact op met het vermelde gsm-nummer. Die mensen lieten alles vallen en zijn meteen gekomen”, vertelt Silke Devriendt van Zwerfkatjes Oudenburg.

Volledig scherm Noor (7) en Tijn (9) zijn dolgelukkig nu hun kat Grumpy terug is. Het lijkt zelfs alsof het dier in die twee jaar nooit is weggeweest. © rv

Alsof ze nooit weggeweest is

“Een ongelofelijk moment. Na al die tijd was Grumpy ons totaal nog niet vergeten. Onze kinderen Tijn en Noor waren uitzinnig van geluk”, zegt Sabrine nog. “Grumpy was bovendien nog steeds in goede conditie. We vermoeden dat ze al die tijd wel eten heeft gevonden of gekregen. Hoe ze kilometers verder in Oudenburg terecht is gekomen, zullen we wellicht nooit weten. Ze ligt hier nu te spinnen op onze schoot in de zetel alsof ze nooit is weggeweest. Het is bijna een wonder dat ze terug is”, besluit Sabrine. Ze wil ook Zwerfkatjes Middelkerke en Oudenburg bedanken. “Want zonder hun inzet en moeite was Grumpy nooit teruggevonden.”

“Zo zie je maar dat het chippen van katten en honden ó zo belangrijk is”, zegt Silke van Zwerfkatjes Oudenburg nog. “Tegenwoordig is het uitlezen van chips niet altijd meer mogelijk door de privacyregels. Het is belangrijk om die gegevens op ‘openbaar’ te zetten bij het chippen”, besluit ze.