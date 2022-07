VERMIST. Wie heeft mama Bénédicte (35) en dochtertje Léa (8) gezien? Ze werden dinsdagavond voor het laatst gespot in Luik

Oostende/LuikPolitie en parket zijn op zoek naar Bénédicte Demoulin (35) en haar dochtertje Léa Leenders-Demoulin (8). Ze namen dinsdagavond in Oostende de trein naar Luik. Om 23.20 uur werden zij het laatst gezien in het station Guillemins in Luik.

Bénédicte nam vorige week vrijdag omstreeks 9 uur de trein in het station Guillemins in Luik richting Oostende. Ze verbleven aan de kust en logeerden het weekend in hotel HEB in de Koninginnestraat in Oostende. Op dinsdag 19 juli omstreeks 19.30 uur namen ze weer de trein terug naar station Guillemins in Luik. Daar werden zij om 23.20 uur nog gezien, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van de moeder en haar dochter.

Bénédicte is 1,77 meter lang en heeft halflang blond haar in een carré. Ze heeft tatoeages op beide onderarmen en is in het bezit van een grijze tas op wieltjes. Ze droeg een blauw topje en een jeansshort.

Léa is tussen 1,40 en 1,50 meter groot. Ze heeft lang blond haar en droeg een roze t-shirt.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116000.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.