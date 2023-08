Verhoogde PFAS waarden ontdekt bij bewoners Raversijde: “Zorg voor snelle bodemsanering en gratis testen”

Oostends vereni­gings­le­ven staat in september in de schijnwer­pers

Met de zomervakantie bijna in de achteruitkijkspiegel staat september in Oostende in het teken van het levendige vrijetijdsaanbod. De vierde editie van de Maand van de Vrije Tijd wil verenigingen in de kijker zetten, én hen ondersteunen met een nagelnieuw vormingsaanbod.