Vergunning woonzorgcentrum James Ensor voorlopig geschorst: rusthuis mag zes maanden geen nieuwe bewoners ontvangen

550 onderwijs­pro­fes­si­o­nals op eerste inspiratie­dag basisonder­wijs

Voor het eerst werden dinsdag leerkrachten uit alle netten van het basisonderwijs samengebracht voor inspiratiesessies over diverse thema’s die leven in het onderwijs van vandaag. Via lezingen en een welzijnsmarkt hoopt Stad Oostende de schoolteams aan te moedigen om zowel kennis op te doen, als ervaringen met elkaar te delen.