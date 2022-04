Vergroen je omheining, of je krijgt 100 euro boete per dag: “Dialoog met het Oostends bestuur? Daar hebben wij nog niets van gemerkt”

OostendeOostende wil meer natuurlijke tuinafsluitingen zien in de stad. De bestaande regels worden daarom uitgebreid naar het hele grondgebied. Er was gezegd dat dat geen heksenjacht zou zijn, maar toch kregen al heel wat inwoners een brief in de bus met een deadline van 90 dagen om de situatie in orde te brengen. Dat doet de wenkbrauwen fronsen: “We worden behandeld als criminelen en dat voor een oprit of omheining.”

In tijden van steeds meer wateroverlast en klimaatopwarming kiest stad Oostende ervoor om harder op te treden tegen inwoners die de bestaande regels overtreden op vlak van verharding van hun terrein en de keuze van het materiaal voor hun omheining. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) verzekerde tijdens de gemeenteraad dat er geen heksenjacht zou opgestart worden. “De brieven die de mensen krijgen betekenen ook niet dat ze hun omheining nu onmiddellijk moeten afbreken. De mensen hebben de keuze om de situatie te herstellen. We hebben ook duidelijk gemaakt dat we tijdelijk zullen tolereren dat mensen groen aanplanten tegen de bestaande omheining”, aldus Tommelein. Maar de bewoners van de IJsvogelstraat ervaren dat in de praktijk echter compleet anders.

Bewoonster Nika vertelt: “Wij hebben houten panelen tussen ons perceel en dat van de buren, maar dat mag dus niet. Dat stond wel in het verkavelingsplan, maar toen we destijds bouwden, werd er gezegd dat de stad daar niet zo nauw op kijkt. Maar nu kregen we een brief in de bus dat we dit moesten oplossen.” De stad legde bovendien een termijn van 90 dagen op, anders hangt er de bewoners een dwangsom van 100 euro per dag boven het hoofd. “We hadden op dat moment net een baby. We hadden geen energie, tijd of geld om dat te bekijken, maar uiteindelijk heeft mijn man zich er toch mee bezig gehouden. Hij diende het dossier netjes voor de deadline in via mail. Na de deadline kregen we opeens antwoord dat je het niet via mail mag indienen, dat het nu te laat was en dat er een pv zou opgesteld worden”, zucht ze.

Nika wil de situatie wel oplossen en is daar ondertussen ook aan begonnen, maar de manier waarop stuit tegen de borst. “Waarom was het niet mogelijk om ons de nodige tijd te geven om het te bekijken. Een beetje begrip mag toch wel. Alle prijzen gaan de lucht in en nu moeten we ons spaargeld aanspreken om dit meteen in orde te brengen. We hebben er al nachten van wakker gelegen, van die houten omheining.”

En Nika is niet alleen, veel bewoners in haar straat werden om meerdere redenen op het matje geroepen. Sommigen hebben te veel verharding op hun perceel, van anderen is de carport of het tuinhuisje te groot of te hoog. “We worden behandeld als criminelen”, vult Marleen aan. Andere bewoners pikken in. “Van dialoog is weinig te merken. Er zijn weinig mogelijkheden om tot een compromis te komen.” Bovendien is het beleid niet altijd eenduidig: “De ene keer is het goed dat je bijvoorbeeld keitjes gebruikt, maar een week later mag dat dan plots toch niet.”

Dialoog

Oppositiepartij Vooruit vraagt aan de stad om de bevolking eerst grondig te informeren en meer in dialoog te treden met de mensen. “De objectieven kunnen heel goed zijn, maar de manier waarop het gebeurt, is dat niet. Mensen zitten in complete onduidelijkheid. Dat is het omgekeerde van wat beloofd wordt. De dialoog loopt mis en het is wel een heksenjacht. Het is een terecht doel om meer ontharding te hebben en meer conformiteit en groen in de omheiningen. Ik kan me nog voorstellen dat je gaandeweg de boel wil in orde brengen, maar dat is niet wat er nu aan het gebeuren is”, zegt John Crombez (Vooruit).

Het stoot de bewoners ook tegen de borst dat het beleid niet voor iedereen gelijk is. “Wij worden nu gecontroleerd en geviseerd, maar twee straten verder gelden dezelfde regels en zijn er ook mensen niet in orde, maar zij worden met rust gelaten terwijl wij duizenden euro’s kosten moeten maken.”

De stad bundelde alle regels op deze website.

