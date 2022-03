Vergrijzing aan de kust, dan blijkt Meldpunt Senioren in Nood onontbeerlijk: “Toestanden zoals in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’”

oostendeVan psychische problemen over een ernstige vervuiling van een woning tot zelfs financieel misbruik: zowat dagelijks krijgen Tahnee Verkempinck en Candice D’hulst van het Oostendse Meldpunt Senioren in Nood signalen over ouderen die hulp nodig hebben. In 2021 ging het om 257 meldingen. “Desnoods zetten we een schoonmaakactie op poten", zegt Candice. Volgens ouderenpsycholoog Luc Van De Ven is het logisch dat veel senioren niet zelf aan de noodrem trekken.

10 jaar bestaat het Meldpunt Senioren in Nood (MSIN) intussen, maar de werking ervan blijft meer dan ooit broodnodig. “Het MSIN heeft doorheen de jaren al een pak oplossingen opgeleverd, maar minstens even vaak is een melding een actie gebleken die erger voorkomt. Zeker in de coronajaren hebben we heel wat leefsituaties kunnen verbeteren”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen).

De ‘dubbele vergrijzing’ aan de kust, met eigen inwoners verouderen én tweedeverblijvers die zich na hun pensioen aan zee vestigen, brengt immers meer kans op sociaal isolement met zich mee. Zeker in situaties waarbij de partner van de oudere is overleden of bij beginnende dementie kan extra hulp welkom zijn.

Politie, wijkwerker...

Wie een beperkt netwerk heeft, weet vaak niet waar ze terecht kunnen met hun zorgvragen. Het Meldpunt Senioren in Nood (MSIN) biedt daar een antwoord op. Alle Oostendenaars kunnen er problematische of noodsituaties aankaarten: zowel de ouderen zelf als mantelzorgers en bezorgde buurtbewoners. Het MSIN bouwde in de afgelopen 10 jaar een sterk netwerk uit, met vaste ‘doorverwijzers’ zoals politie, hulpverleners en zorgverstrekkers. Maar ook advocaten, een syndicus of een wijkwerker hebben al schrijnende toestanden aangebracht. “Mensen kunnen ons bellen (op 059/59.13.50 of 0800/1.8400), maar ook een formulier invullen via de website www.oostende.be/meldpuntsenioreninnood. Dat laatste wordt dagelijks gedaan”, zegt Tahnee Verkempinck.

Quote Veel mensen hebben hun hele leven hun plan getrokken en moeten plots aanvaarden dat ze hulp nodig hebben. Het is ook ergens aanvaarden dat ze in hun laatste levensfase aangekomen zijn Luc Van De Ven, ouderenpsycholoog

Het aantal meldingen draait elk jaar opnieuw rond de 250 – vorig jaar waren dat er 257. De klachten zijn heel divers. “We krijgen heel veel meldingen over ernstige situaties waarbij de oudere in kwestie niet meer voor zichzelf kan zorgen”, vertelt Candice D’hulst. “In dat geval zetten wij een schoonmaakactie op poten. Denk daarbij aan wat je ziet in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ (VTM2-programma, red.). Wij werken samen met enkele firma’s die hierin aan bod kwamen.”

Betalen

“Wij vragen dan toestemming aan de senior om zijn woning op te kuisen. We doen ook een financieel-sociaal onderzoek om te bekijken of de mensen het wel kunnen betalen of wij moeten tussenkomen. Daarnaast is het belangrijk dat we structurele assistentie regelen, zoals familie- of poetshulp. Anders zou de situatie zich snel kunnen herhalen”, zegt Candice D’hulst. Daarnaast kunnen de meldingen gaan over psychische problemen, isolatie en eenzaamheid tot financieel misbruik van een oudere.

Voor senioren is het niet altijd evident om zelf hulp te vragen. Volgens ouderenpsycholoog Luc Van De Ven is daar een logische verklaring voor. “Veel mensen hebben hun hele leven hun plan getrokken en moeten plots aanvaarden dat ze hulp nodig hebben. Het is ook ergens aanvaarden dat ze in hun laatste levensfase aangekomen zijn. Daarom is een verhuizing naar een woonzorgcentrum ook zo confronterend”, aldus Van De Ven.