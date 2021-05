Verdachte van moordpoging in Bredene al vier dagen spoorloos: politie verspreidt opsporingsbericht voor Lucien Annot (45)

Oostende/BredeneNa een klopjacht van inmiddels vier dagen is de verdachte van de moordpoging in Bredene , Lucien Annot (45), nog altijd voortvluchtig. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid. “De man wenste zijn ex en de nieuwe partner een lesje te leren. Na de feiten is hij gevlucht, waarbij hij op zijn minst het vuurwapen heeft meegenomen.”

Lucien Annot uit Zandvoorde drong in de nacht van zondag op maandag, rond 1.45 uur, de woning van zijn ex-partner binnen in de Prinses Elisabethlaan in Bredene. De vrouw woonde er amper drie weken en was verhuisd om verder verwijderd te zijn van haar ex, die haar en haar nieuwe vriend belaagde en bedreigde. Annot kroop over de tuinmuur van de woning met behulp van een touw. Hij drong de slaapkamer binnen en had onder meer een shotgun en hamers bij. Binnen kwam het tot zwaar tumult, waarbij de nieuwe vriend van zijn ex in de schouder werd geschoten en zwaargewond raakte. Ook de ex-vriendin raakte gewond in het gezicht, maar minder ernstig.

Volledig scherm De politie, de recherche en het labo bij de woning in de Prinses Elisabethlaan in Bredene, waar de moordpoging gebeurde. © HLN

Donderdagavond nog werd een grootschalige klopjacht gehouden in het Oostendse provinciaal domein Raversijde. De politie zocht urenlang met man en macht in het natuurdomein, ook met de inzet van speurhonden en de politiehelikopter. Na uren vruchteloos zoeken werd de actie gestaakt. De politie schakelt nu nog een versnelling hoger. Op bevel van de onderzoeksrechter stuurt het parket van West-Vlaanderen een opsporingsbericht uit.

Volledig scherm De politie hield een klopjacht in het provinciaal domein Raversijde in Oostende. © BBO

“De man had verscheidene wapens bij zich en wenste zijn ex en de nieuwe partner een lesje te leren. Lucien Annot heeft effectief zijn wapens gebruikt en op de nieuwe partner gevuurd. Na de feiten is hij gevlucht, waarbij hij op zijn minst het vuurwapen heeft meegenomen. De politie is nog steeds naar hem op zoek. Lucien Annot is sportief gebouwd. Hij heeft kort donker geschoren haar en donkere ogen. Hij kan gewapend zijn. Aan dhr. Annot zelf wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst", klinkt het in het opsporingsbericht.

Bende van de Opex

Lucien Annot werd in het verleden nog veroordeeld tot in totaal 11 jaar gevangenisstraf, voor onder meer overvallen en carjackings. Ook toen werd gevuurd met wapens. De man behoorde in zijn twintiger jaren tot de beruchte ‘Bende van de Opex’, vernoemd naar een wijk in Oostende.

Zijn broer Michel Annot (50), ook lid van de bende, werd in 2010 nog tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote Sharon Chaffart (31) in 2016 . Ze werd neergestoken met vier messteken in haar appartement in Oostende. Op het moment van de feiten zaten Michel Annots dochter en stiefdochter, toen 4 en 12 jaar oud, boven in bad. Het bewuste weekend genoot Michel Annot van penitentiair verlof na een jarenlange gevangenisstraf, voor de eerdere zware criminele feiten. De slachtoffers van zijn broer Lucien kwamen zondagnacht als bij wonder wel levend uit.

Heeft u meer info over waar Lucien Annot zich bevindt? Contacteer dan meteen het gratis nummer 0800/30.300 of vul het tipformulier in bij het opsporingsbericht.

Volledig scherm Lucien Annot (45) © Federale Politie

Volledig scherm De politie hield een klopjacht in het provinciaal domein Raversijde in Oostende. © BBO

