Verdachte van moord in kraakpand overleden in Brugse gevangenis

OostendeDe 30-jarige Irakees die verdacht werd van een moord in een kraakpand in Oostende, is woensdagnacht in de Brugse gevangenis overleden. Volgens de eerste onderzoeksdaden was er bij het overlijden geen tussenkomst van derden.

Farooq A. zat al meer dan een jaar in de cel voor de moord op een 35-jarige Eritreeër in een kraakpand in de Koninginnelaan in Oostende. Het levenloze lichaam van de man werd op 22 april vorig jaar in het kraakpand ontdekt. Het onderzoek wees uit dat de man door klappen op het hoofd om het leven kwam. Bovendien kreeg hij meerdere messteken in zijn gezicht. Kort nadien kon Farooq A. door de politie opgepakt worden.

Krachtpatser

Hoewel speurders heel wat elementen vonden die in zijn richting wezen, is de Irakees altijd z'n onschuld blijven uitschreeuwen. Het onderzoek naderde intussen z’n einde. Recent bleek uit het verslag van de aangestelde gerechtspsychiater dat Farooq A. wel degelijk toerekeningsvatbaar was. Een assisenproces leek zo onafwendbaar voor de verdediging, maar zover komt het nu uiteindelijk niet. Woensdagnacht werd de Irakees dood aangetroffen in z’n cel in de Brugse gevangenis. Hij zat er sinds kort alleen, op z'n eigen vraag. “Op het eerste zicht was er geen sprake van een tussenkomst van derden”, meldt het Brugse parket. “Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden van het overlijden.”

Maxime Van Winkel, de advocaat van Farooq A., is erg aangedaan door het overlijden van z'n cliënt. “Er was nog zoveel dat ik te vertellen had voor die man”, reageert hij. “Tot op het moment van z'n overlijden is hij z'n onschuld blijven staande houden. De eerste drie weken in de gevangenis was hij, door z'n drugsverslaving, moeilijk te doorgronden. Na een tijdje kon ik echter goed met hem praten. Ik heb Farooq leren kennen als een krachtpatser, die enorm zachtaardig was. Het contact met het Oostendse drugsmilieu is volgens mij z’n ondergang geweest.”

Volledig scherm Het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen in een leegstaand pand in de Koninginnelaan. © Bart Boterman

