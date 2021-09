Veertiger probeert zijn ex voor de ogen van haar 10-jarige zoontje te wurgen met kabeltje gsm-oortjes: parket vraagt 2 jaar cel

Bredene/Ardooie Dertiger die verpleeg­ster sloeg tijdens wandeling met haar hond riskeert 3 maanden cel: “Dit was erg traumatise­rend voor haar”

14:00 Een 37-jarige man uit Ardooie riskeert drie maanden cel met uitstel omdat hij drie vrouwen heeft geslagen in de duinen van Bredene. Een van hen was een verpleegster van de corona-afdeling van het AZ Damiaan in Oostende die aan het uitwaaien was met haar hond. “Ze hoopt dat ze ooit nog zonder angst in de duinen kan gaan wandelen”, stelde haar advocaat Walter Van Steenbrugge.