Veerdienst breidt opnieuw uit vanaf 1 april

De veerdienst tussen de Westeroever en de Oosteroever is tijdens het hoogseizoen zeer populair bij zowel de inwoners als bij de toeristen. Doordat het aantal mensen dat gebruik maakt van de veerboot in die periode enorm toeneemt, besliste Stad Oostende om de inzet van de veer - zoals elk jaar - te verhogen en te verlengen. Op die manier kan er een optimale dienstverlening gegarandeerd worden. Daarvoor sloot Stad Oostende een overeenkomst af met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust die het veer in exclusiviteit uitbaten. De uitbreiding kost zo’n 375.760 euro.