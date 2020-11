Veel mensen trekken naar de kust om te genieten van de zon. Oostende grijpt even in

De zachte temperatuur en een mooi zonnetje lokten heel wat mensen richting kust. De handel en horeca zijn dan wel gesloten, de strand en zee blijven een grote aantrekkingskracht hebben voor een wandeling of om op het strand te zitten of te spelen. Zo bleek zaterdag in Oostende. Rond 16 uur besliste burgemeester Bart Tommelein zelfs om de Westelijke Strekdam af te sluiten. Op de zeedijk tussen het Kursaal en de Drie Gapers werd dan weer eenrichtingsverkeer ingevoerd. Aan de wandelaars werd gevraagd om zich via het strand of een zijweg te verplaatsen om zo voor meer spreiding te zorgen. Het mooie weer zorgde voor een grotere toeloop dan de stad verwacht had, maar volgens Bart Tommelein is het moeilijk om preventief maatregelen te nemen. “Door het uitzonderlijke mooie weer is het bijzonder druk in de stad. Mensen hebben ook niets anders te doen en ze hebben dan de neiging om allemaal naar dezelfde plek te gaan. We zagen op de camerabeelden hetzelfde fenomeen als afgelopen zomer dat er rond 15 uur een piek was van het aantal mensen. We hebben daarom beslist om in te grijpen. Zeker op de strekdam konden mensen niet meer de nodige afstand bewaren”, vertelt Tommelein. Op het strand en op andere plaatsen op de zeedijk was er volgens de burgemeester dan weer geen probleem.