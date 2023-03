Vanaf woensdag herstellingswerken aan wegdek Oudenburgsesteenweg

ASSISEN KOTMOORD. “Musawi heeft een steektsuna­mi veroor­zaakt”: burgerlij­ke partijen staan stil bij gruwel van moorden op Youlia (19) en Nessar (18)

Voor de burgerlijke partijen is het duidelijk: Mohammad Musawi (24) heeft het bloed van zowel Youlia Soboleva (19) als Nessar Jamshidi (18) aan z'n handen hangen. “Nessar werd verrast en had geen kans, terwijl Youlia gevochten heeft als een leeuwin”, pleitten ze in het Brugse assisenhof. Het motief achter de dubbele moord? Jaloezie.