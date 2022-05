Vanaf dit weekend redders op drie posten in Oostende

In het voorseizoen worden in Oostende traditioneel al drie strandposten geopend tijdens de weekends. Het gaat om de posten in Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg. Stad Oostende en IKWV voorzien strandredders in de weekends van 21-22 mei , 26-29 mei (Hemelvaart), 4-6 juni (Pinksteren) en 11-12 juni. Van 15 juni tot en met 30 juni zijn deze 3 strandposten dagelijks geopend. “Kersvers hoofdredder Levy Meyer staat vanaf morgen paraat om met zijn reddersploeg alles in goede banen te leiden zodat (pootje) baden in de reeds geopende badzones veilig kan verlopen. Omdat er elk jaar nog steeds heel wat kinderen verloren lopen, raden we ouders aan om steeds een polsbandje te voorzien voor hun kinderen met naam en telefoonnummer. Op die manier kunnen ouder en kind snel terug herenigd worden”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.