Van tunnels tot drijvende tuinen op de Spuikom: over deze projecten willen socialisten de mening van elke Oostendenaar kennen tegen oktober 2024

"We betaalden 2.300 euro voorschot, en toen begon de miserie": gedupeer­den getuigen over wanbeleid bij Waardamse zonnepane­len­fir­ma

“We maakten al duizenden euro’s voorschot over, maar maanden later zijn onze zonnepanelen nog steeds niet geplaatst. En de firma? Die is plots onbereikbaar.” Dave Braem (42) uit Oostkamp getuigt samen met verschillende andere gedupeerden over wanbeleid bij een Waardamse zonnepanelenlegger. “Het zijn cowboys met onvoldoende kennis van zaken”, vertelt een ex-onderaannemer, wiens nadeel op een bepaald moment zelfs 170.000 euro zou bedragen hebben. Test Aankoop heeft intussen al een 20-tal dossiers openstaan tegen de firma.