Van overvallen in Bende-stijl tot moordpoging op liefdesrivaal: dit is voortvluchtig topgangster Lucien Annot (45), broer van moordenaar Michel (50)

Oostende Man in kritieke toestand uit zee gehaald door reddingshe­li­kop­ter

18 mei In Oostende is dinsdag iets voor 20 uur een man in kritieke toestand uit zee gevist door de NH90-reddingshelikopter, ter hoogte van Thermae Palace. Het slachtoffer werd met de heli naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht.