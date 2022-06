Van Hoeve De Plasse tot Blue Buddha Beach Club: ontdek 7 leuke zomerbars aan de West- en Middenkust

West- en MiddenkustDe zomer komt er weer aan en dus is het tijd om te genieten van goed gezelschap, lekkere hapjes en je favoriete drankje onder de stralende zon. Nergens beter om heerlijk achterover te leunen dan in een gezellige zomerbar. Wij bundelen voor jou zeven leuke zomerbars aan de West- en Middenkust.

BarCour in Nieuwpoort

Volledig scherm Nicolas Vermote (directeur), Koen Van Herck (hoofdtechnieker), Christophe Plaetevoet (hoofd bar), Jordi Termote (kok) en Olivier Bertier (econoom/chef kok). © Benny Proot

Voor de derde keer opent Nicolas Vermote van vakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort zijn zomerterras op de binnenkoer. Vlakbij zee kan je tot rust komen met een mondiaal hapje en een smakelijk drankje. “We zijn met BarCour gestart om extra inkomsten te genereren in de moeilijke coronaperiode”, schetst Nicolas. “Door het succes maken we er een vaste waarde van in de zomer. Het is een mooie financiële ondersteuning van onze werking.” Op het zomerterras is het gezellig vertoeven onder de parasols die bestand zijn tegen zon en regen. “We maken een wereldreis op het bord met Mexicaanse tapas zoals nachos en taco’s, LA Street Food Burgers en Griekse souvlaki’s by Barbouni, een Grieks en mediterraans restaurant in Nieuwpoort. Ook de warme tapasplank is een aanrader. Op de drankkaart pakken we uit met een mix aan streekbieren en cocktails.”

Praktisch

Albert I-laan 126, Nieuwpoort

In juni en september open van woens- tot zondag en in de zomer elke dag tussen 10.30 en 20 uur

Meer info vind je op de Facebookpagina



Fistong in Oudenburg

Volledig scherm Ze zijn ong volop aan het werken om deze weide en schuur om te vormen tot een gezellige zomerbar. © Emelyne Six

Oudenburg heeft er een bruisende zomerbar bij. Het team achter Bar Abbaye verlaat na twee jaar de Abdijhoeve en strijkt neer aan het prachtige meer van domein De Kluiten. De drie jonge ondernemers en vrienden, Sybren Taillieu, Martijn Verhelst en Simon Bronders, baten hun zomerbar vanaf vrijdag 17 juni uit. Ze hebben inmiddels al twee jaar ervaring in de horeca achter de rug. Deze zomer zetten ze nog sterker in op beleving en een gemoedelijke sfeer.

Praktisch

Domein De Kluiten, Zeeweg 60, Oudenburg

Elke dag open vanaf 17 juni t.e.m. 4 september

Meer info vind je op de Instagrampagina

Bar La Gare in Kortemark

Volledig scherm Gezelligheid troef bij Bar La Gare. © Foto SWD Photography

Elke avond live-dj’s, plaats voor 1.000 bezoekers en een tot in de details uitgewerkt decor met zicht op het Wachtbekken: dat zijn de grote troeven van Bar La Gare. Er is steeds een foodtruck aanwezig, met telkens afwisselende gerechten aan een scherpe prijzen. Ook je kinderen kunnen zich hier uitleven in een volledig omsloten speeldorp voor de kinderen, inclusief springkasteel, zandbak en tal van speeltoestellen.

Praktisch

Lichterveldestraat, Kortemark

Open vanaf 14 juli t.e.m. 14 augustus

Meer info vind je op de Facebookpagina

Chagall Beach in Nieuwpoort

Volledig scherm Chagall Beach in 2021. © Axelle Devos

Genieten van zon, zee, strand, duinen en een ruim assortiment van dranken in een stijlvol decor. Hongerklopje? Reserveer bij het personeel meteen een tafel in het gelijknamige restaurant Chagall, aan andere kant van de zeedijk. Zowel voor jong en oud. In de bar zelf kan je smullen van een ruim assortiment zuiderse tapas.

Praktisch

Zeedijk 119, Nieuwpoort

Nog open t.e.m. 1 oktober

Meer inf vind je op www.chagall.be

Blue Buddha Beach Club in Oostende

Volledig scherm Buddha Bar Beach Bar à Ostende. © DR

De grootste en bekendste strandbar van Oostende, in de baai van het casino. Elke dag - uitgezonderd bij slecht weer - brengt een deejay de beats. Een echte aanrader tijdens de Vurige Maandagen, het wekelijkse vuurwerk op maandag tijdens de zomermaanden. Je kan er smullen van tapas, pizza, frituurhapjes en een ruim assortiment fruit.

Praktisch

Zeedijk Duinbergen, Knokke-Heist

Meer info op www.bluebuddhabeach.be

Hoeve De Plasse in Bredene

Volledig scherm © Hoeve De Plasse

Een springkasteel, een klimrek, een speeltoren, een zandbak, fietsjes en steps en zelfs kleine kinderboerderij met geiten, schapen, kippen en konijnen: Hoeve De Plasse in Bredene heeft het allemaal voor de kleinsten onder ons. Ouders kunnen kiezen uit een groot assortiment cocktails terwijl hun kinderen zich uitleven. De hoeve is ook ideaal gelegen voor wie een fietstochtje plant met de kinderen, want de zaak ligt aan het jaagpad tussen de Blauwe Sluis en Plassendale.

Praktisch

Plassendaalsesteenweg 4, Bredene

Enkel open in de weekends, vanaf de start van de zomervakantie elke dag geopend vanaf 11u met sluitingsdagen op woensdag en donderdag en vanaf 1 september terug enkel in het weekend

Meer info vind je op www.hoevedeplasse.be

‘t Koncept in Middelkerke

Volledig scherm De tweedelige zomerbar van 't Koncept op de Zeedijk in Middelkerke © 't Koncept

De ideale plek voor wie graag geniet van de zon met zicht op zee, maar zich ook tegoed wil doen aan heel wat lekkers. Of voor wie de zee wil zien, maar geen zand tussen de tenen wil. Er is een uitgebreide menukaart, die zich onderscheidt van andere strandbars door de vele gerechten. Ook verkrijg je er heel wat versnaperingen om te delen met vrienden, zoals een meter croque-monsieurs. Bij ‘t Koncept is er de keuze tussen zitten in strandstoelen in de grote zandbakken op de zeedijk of gewoonweg zonder zand genieten op het zonnig terras.

Praktisch

Zeedijk 271, Middelkerke

Elke dag open van 1 juli t.e.m. 31 augustus, erna enkel tijdens het weekend

Meer info vind je op de Facebookpagina

