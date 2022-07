Van het huisje in de vijver tot festivalcafés... Daar verschijnt de 25ste Theater aan Zee: “Maar eerst zetten we al onze medewerkers in de bloemen”

OostendeDe 25ste editie van Theater aan Zee (TAZ) gaat woensdag feestelijk van start in het Leopoldpark in Oostende. Tot en met zaterdag 6 augustus wordt Oostende overspoeld door een rijk aanbod cultuuur. De voorverkoop was tot nu toe al een succes, toch zijn er nog heel wat tickets beschikbaar voor de late beslissers. “Voor jongeren is er dit jaar voor het eerst een korting van 50 procent op alle voorstellingen en optredens.”

Het Leopoldpark is opnieuw omgebouwd is tot de tijdelijke verzamelplaats waar zowel artiesten, medewerkers als publiek elkaar kunnen ontmoeten tijdens Theater aan Zee. Dankzij het festival is Oostende 11 dagen lang het culturele mekka van Vlaanderen. Heel wat cultuurliefhebbers strijken hier speciaal voor het festival neer en maken zich op om te proeven van de meer dan 700 podiumprojecten die gepland staan op 28 locaties.

L’Enfer van Stromae

Naast café Koer werd ook het festivalhuisje al opgebouwd. Het is een paalhut in de vijver van het Leopoldpark, waarbij erboven een boodschap van hoop te lezen valt: ‘Ga weg leed van de wereld’. Het is een mantra dat in 2008 bedacht werd door het kunstenaarsduo Frank & Robbert/ Robbert & Frank. Woensdag 27 juli om 19 uur opent TAZ met een zomerse ceremonie op deze locatie. Tijdens de opening zal dirigente Louise Van den Eede ‘het ongehoorde’ een stem geven en wordt het festivalhuisje met roze rook en ballonnen ingehuldigd. Daarna neemt het Stadskoor, onder leiding van Oostendenaar Dirk Ooms, het podium in. Zij zullen het ontroerende nummer L’Enfer van Stromae live zingen.

Volledig scherm In de vijver naast café Koer is dit festivalhuisje opgetrokken. © LBB

Er zijn dit jaar voor het eerst drie festivalcafés. Café Koer is zoals de voorbije jaren de centrale ontmoetingsplaats, maar daarnaast wordt een Kindercafé geopend op Café Koer. Dit is de ideale plek om even te verpozen met tal van leuke activiteiten, pannenkoeken en ijsjes. Verder komt er een Café Jardin in het Maria Hendrikapark. Je kan er terecht voor circus en acrobatie van de bovenste plank. Terwijl hier specifiek op gezinnen is gemikt, werd aan Spoor 2 een undergroundcafé opgebouwd dat tijdens de voorstellingen gewoon open blijft en ook na de voorstelling kan je er terecht voor een drankje.

‘Zie je mij groeien?’

TAZ is nog niet gestart, maar het project ‘Zie je mij groeien?’ is wel al zichtbaar. Speciaal voor de verjaardagseditie werden in Oostende blauwe lupines geplant. De voorbije maanden haalden massaal veel Oostendenaars hun gratis zakje met bloemzaadjes op en plantten ze de TAZ-bloem in hun tuin of op hun terras.

Oostendenaar Marcus Seidel bereidde het project voor. Hij plant sinds vorig jaar planten rond de bomen in zijn straat in het Westerkwartier. “Ik had onder meer lupine geplant, omdat die stikstof opneemt met de bladeren en terug afgeeft via de wortelen. Ik heb die rond een tiental bomen geplant. Dat had Marian (Decroos, red.) van TAZ gezien en zo ontstond het idee om ze op grotere schaal te kweken, omdat het thema ‘Zie je mij’ is”, vertelt Marcus.

Volledig scherm De opbouw is volop aan de gang. © LBB

Het bleek niet zo gemakkelijk om de planten te kweken. “Door de warmte hebben ze een deuk gekregen, maar daarom ik heb een andere soort lupine gekozen die kleiner is en we hopen dat ze nog zullen groeien. Ik heb er zelf 600 gekweekt en die zijn op verscheidene plaatsen geplant, waaronder aan Dikke Mathille of aan het bloemenhorloge in het Leopoldpark.”

Volledig scherm Jozefien Mombaerts, artistiek leider ad interim, en burgemeester Bart Tommelein tijdens de voorstelling van Theater aan Zee. © rv

De ticketverkoop loopt ondertussen heel goed. “Er zijn wel nog voldoende tickets beschikbaar voor wie lastminute nog iets wil meepikken tijdens het festival. Voor de jongeren tussen de 13 en 25 jaar is er dit jaar voor het eerst een korting van 50 procent op alle voorstellingen en optredens”, laat TAZ weten.

Medewerkers als curatoren

Nog voor de start van het festival worden de medewerkers zaterdag getrakteerd op een voorstelling in De Grote Post. Zij zijn dan ook de curatoren van deze editie. TAZ kan rekenen op 400 vrijwilligers die het festival ondersteunen. “Alle medewerkers, die sinds jaar en dag TAZ mee mogelijk maken, zetten we in de bloemetjes", zegt Jozefien Mombaerts. “Hun warme hart en grote enthousiasme koesteren we met heel veel goesting. Zij hebben het verjaardagsfeest mee vorm gegeven en zijn zichtbaar in onder andere het affichebeeld, de brochure en op sociale media. Want zonder hun loyale steun was TAZ nooit geworden wat het vandaag is.”

Meer info en het volledige programma kan je terugvinden op theateraanzee.be.

