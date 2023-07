Van grote festivals tot kleine optredens: hier zijn tien muzikale tips aan de kust

Bijna 18.000 titels over de geschiede­nis van Oostende verzameld in één naslagwerk

Stad Oostende en Heemkundige kring De Plate presenteren ‘Oostende beschreven’, de vernieuwde bibliografie van de geschiedenis van Oostende. Dit unieke naslagwerk bevat bijna 18.000 titels van boeken en artikels. De bibliografie helpt de geïnteresseerde lezer op weg in de zoektocht naar wat reeds eerder over de Koningin der Badsteden is verschenen.