Van dino’s op het strand tot meebrullen met Camille: ontdek onze 100 tips voor een topzomer aan zee

De grote vakantie is alweer aangebroken en na twee jaar ellende rond een niet nader genoemd virus zijn onze kustgemeenten meer dan klaar om hun bezoekers een topzomer te laten beleven. De artiesten zijn geboekt, de terrasjes afgestoft en het zand is ondertussen netjes voorverwarmd. Zin in een culinair onderonsje, muzikale optredens of om de benen te strekken in de natuur? Ontdek onze 100 tips om er een topzomer van te maken. Aan 't zeetje uiteraard.