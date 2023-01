Vakbondsactie voor stadhuis Oostende: “Geen respect voor sociaal overleg”

OostendeDe drie overheidsvakbonden hebben in Oostende een stakingsactie en een alternatieve nieuwjaarsreceptie gehouden om te klinken ‘op een eerlijk personeelsbeleid zonder politieke willekeur en op een correct sociaal overleg’. Er namen zo’n 400 deelnemers deel aan de actie. De locatie werd niet toevallig gekozen, vermits er veel ongenoegen is over het sociaal overleg in kader van de defusie van het Henri Serruysziekenhuis.

Er waren eerder al twee acties van de overheidsvakbonden aan de kantoren van de Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse overheid in Brussel. Voor deze actie werd Oostende uitgekozen omdat burgemeester Bart Tommelein lid is van het dagelijks bestuur van de VVSG en door het ongenoegen bij het personeel over de defusie van het Henri Serruysziekenhuis. In totaal nam 6 procent van het Oostendse stadspersoneel, op een totaal van 1.669 medewerkers, deel aan de staking. De impact op de dienstverlening van de stad was dan ook beperkt. Kinderdagverblijf De Pelikaan bleef maandag wel gesloten en één leefgroep van Wiegelied is niet geopend. Ook het zwembad is gesloten, net zoals de buitenschoolse Kinderopvang De Kastaar en Sloeber. In totaal gaat het over 22 medewerkers die daar deelnamen aan de staking. De kinderen werden in andere locaties opgevangen.

Steun

De deelnemers die verzamelden voor het stadhuis kwamen ook uit andere steden en gemeenten om hun steun te betuigen. “We willen onze collega’s een hart onder de riem steken naar aanleiding van het debacle met de defusie van het Henri Serruysziekenhuis. Men wil daar zo snel mogelijk doorracen zonder het overleg te respecteren”, zegt Gerry d’hooge, die werkt bij het OCMW in Bredene en aangesloten is bij ACV Openbare Diensten. “Daarnaast stellen we ons vragen bij de rechtpositieregeling voor de medewerkers van de lokale en provinciale besturen en een ontwerp van decreet om een einde te maken aan de statutaire benoeming van personeel van diezelfde besturen. Er was een akkoord tussen de vakbonden en VVSG, maar dat werd door de Vlaamse regering naast zich neergelegd.”

stakers houden alternatieve nieuwjaarsreceptie te Oostende

Ongerust

De vakbonden maken zich ook zorgen over het personeelsbeleid in Oostende. De stad heeft immers in de aanpassing van het meerjarenplan aangegeven om te besparen op personeel. De stad liet weten dat dit niet met naakte ontslagen zal gebeuren. “Het doel is 3,5 procent personeelsvermindering. De stad garandeert dat de personeelsinkrimping niet met naakte ontslagen zal gebeuren. We krijgen echter geen informatie over hoe dit zal gebeuren, welke diensten getroffen zullen worden en hoe de werklast verdeeld zal worden over de andere personeelsleden”, zeggen Willy Van Den Berghe van ACOD LRB, Christoph Vandenbulcke van ACV Openbare Diensten en Serge Meeuws van VSOA. Ze eisen respect voor al het personeel van het bestuur Oostende. “Het kan niet dat het personeel van Oostende nogmaals voor voldongen feiten wordt gesteld: eerder deze legislatuur is de thuiszorg van de stad al geprivatiseerd en heeft men beslist om de ziekenhuiscampus Henri Serruys af te splitsen van het AZ Sint-Jan en te fusioneren met AZ Damiaan, wat de facto ook een privatisering betekent.”

