Vader van twee slaat vermeende exhibitionist in elkaar, maar riskeert nu zelf 18 maanden cel

Hij ging helemaal door het lint, nadat z’n twee dochtertjes van 6 en 9 hem kwamen vertellen dat een man voor hun ogen gemasturbeerd had. M.R. (31) uit Koekelare meende dat Oostendenaar D.D. (70) de dader was en ging hem in elkaar slaan. Het parket stelde zich daar heel wat vragen bij.

De twee slachtoffers waren op 30 maart 2021 aan het spelen op het Cardijnplein in Oostende. Ze zaten naar eigen zeggen op de wipplank, toen een oudere man met wit haar en witte wenkbrauwen bij hen kwam staan. Volgens de meisjes haalde hij z’n geslachtsdeel boven en begon hij voor hun ogen te masturberen. De zusjes liepen meteen naar hun vader, die volledig door het lint ging. Hij ging nog naar het pleintje kijken, maar van de exhibitionist was geen spoor meer.

Opvallende ringbaard

De halfzus van zijn vriendin vertelde M.R. dat ze vermoedde dat Oostendenaar D.D. (70) achter de feiten zat. De dertiger stormde diezelfde dag nog naar het appartement van de man. Hij beukte de deur in en sloeg de zeventiger in elkaar. Volgens het Openbaar Ministerie is het echter niet bewezen dat hij de exhibitionist was. “Ik zit met twijfels”, vertelde procureur Jochen Van Aalst. “De beklaagde had immers ook een opvallende ringbaard en die werd door de slachtoffers niet vermeld in hun verhoor. Het is niet omdat hij een bepaalde ingesteldheid heeft, dat hij automatisch ook op de plek van de feiten was.”

Quote Eén van de zusjes heeft de beklaagde aangeduid als dader. Ze is nog altijd in behande­ling bij een psychologe Advocaat Joris Van Maele

De procureur verwees met die uitspraak naar kinderporno die tijdens een huiszoeking bij D.D. werd aangetroffen. De man moest zich daar vrijdagmorgen ook voor verantwoorden in de rechtbank en riskeert 2 jaar cel met uitstel. Voor het incident op het Cardijnplein vroeg het parket de vrijspraak. Tot grote tevredenheid van de verdediging. “Mijn cliënt zat vlak voor de feiten bij de tandarts en is nadien een vriend gaan ophalen in het station”, klonk het. “Er is geen enkel concreet bewijs tegen hem.”

M.R. riskeert voor de slagen aan de man 18 maanden met uitstel. “Hij was buiten zichzelf”, pleitte z’n advocaat, die de vrijspraak vroeg op basis van het artikel rond de onweerstaanbare dwang. “Die man is wel degelijk schuldig. Hij verontschuldigde zich zelfs tegenover mijn cliënt.” Ook de burgerlijke partij was die mening toegedaan. “Eén van de zusjes heeft de beklaagde aangeduid als dader”, stelde advocaat Joris Van Maele. “Ze is nog altijd in behandeling bij een psychologe.” Vonnis op 21 april.

