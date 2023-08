Vader met kinderen bestolen in station van Oostende

Nathan (5) stikt bijna in snoepje tijdens optreden van Metejoor, fan Evelien (40) snelt hem te hulp: “Ze heeft het leven van mijn zoontje gered”

Gerlinde Joos (32) uit Houthulst en haar zoontje Nathan (5) woonden vrijdagavond een optreden van de Vlaamse zanger Metejoor bij in Middelkerke. Het was een leuke avond... tot het laatste nummer. Plots kwam een snoepbol vast te zitten in de keel van de jongen. Evelien Serpieters (40) uit Koekelare, die ook op het optreden aanwezig was, kon de jongen redden. “Ik wist perfect wat te doen”, zegt ze. Opvallend: ze was niet aan haar proefstuk toe.