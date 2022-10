Vaccinatiecentrum verhuist in november opnieuw naar Stadhuis

Op 14 september werd ook in Oostende gestart met de nieuwe vaccinatieronde. Elke inwoner van Oostende en Middelkerke van 18 jaar of ouder, waarvan de basisvaccinatie afgerond is, kreeg een uitnodiging in de bus. Ondertussen ontving bijna iedereen die dit wenste een nieuwe prik met dit vaccin. Er wordt nog tot en met zaterdag 29 oktober gevaccineerd in de Northlaan. Daarna verhuist het vaccinatiecentrum terug naar het Stadhuis van Oostende. In de Conferentiezaal van het Stadhuis worden dit jaar nog 4 vaccinatiedagen georganiseerd, telkens op zaterdag van 9 tot 13 uur: op 5 en 19 november en op 3 en 17 december. Wie vragen heeft of info wenst over zijn of haar afspraak kan terecht op het infonummer 0800 62 433 of via het mailadres vaccinatiecentrum@oostende.be. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 13 uur. Alle informatie over het vaccinatiecentrum vind je op www.oostende.be/vaccinatiecentrum