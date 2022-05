Vaccinatiecentrum schaalt op voor de tweede boosterprik van 80-plussers

Alle 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra krijgen binnenkort een tweede boosterprik. Het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurde al de uitnodigingen hiervoor. Inwoners van Oostende en Middelkerke kunnen voor hun tweede booster terecht in het vaccinatiecentrum in de Conferentiezaal van het stadhuis van Oostende (ingang Amandine). Tijdens de zomermaanden zijn er in samenwerking met Bredene ook 2 prikdagen per maand voorzien: op 23 juli en 27 augustus van 9 tot 13 uur in Oostende in de Conferentiezaal van het stadhuis en op 5 juli en 9 augustus van 17 tot 19 uur in het MEC Staf Versluys in Bredene. Wie nog niet volledig gevaccineerd is en alsnog een vaccin wil, kan hier op deze prikdagen terecht. Check vooraf of je hiervoor wel in aanmerking komt via 0800 62 433 (van 9.00 tot 13.00 uur) en maak een afspraak.