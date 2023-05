Unieke samenkomst van Cirrus vliegtuigen op Luchthaven Oostende-Brugge

Wie is de nieuwkomer in Shopping Feest- en Cultuurpa­leis? Doe mee aan mysterieu­ze wedstrijd

In shoppingcentrum Feest- en Cultuurpaleis is aan een winkelpand een raadselachtige galeriemuur met enkele kunstwerken opgedoken. Tegelijkertijd werden ook affiches opgehangen bij handelszaken in het centrum van Oostende. De bedoeling is dat mensen ‘vissen’ wat er in het pand te vinden zal zijn.