UNDO-project kent vlotte start

Geslaagde start

De vaststelling van de overtreding luidt de start in van het UNDO-project. De ouders van de minderjarige ontvangen samen met het bestuurlijk verslag een brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van de misstap van hun kind. Indien er niet wordt ingegaan op het bemiddelingsaanbod wordt een GAS-boete opgelegd van max 175 euro.

Herstelprestatie

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLd) heeft er vertrouwen in dat het project werkt: “Enkele overtreders namen reeds contact met de GAS-bemiddelaar om een herstelprestatie uit te voeren in plaats van het betalen van een GAS-boete. Het is dan ook in de eerste plaats de bedoeling dat jongeren nadenken over hun acties en die niet herhalen. Zo’n herstelprestatie kan daar zeker mee voor zorgen.”