‘Ultieme kans’ voor veertiger die kennis uitnodigde voor dartsavond, maar pistool onder z'n kin zette

De Oostendse politie werd op 30 januari naar de spoedafdeling van het Henri Serruysziekenhuis geroepen. Een man vertelde er dat hij het slachtoffer was geworden van een vechtpartij, waarbij ook wapens waren gebruikt. Hij verklaarde dat hij die avond had afgesproken in de mancave van William C. (43). Om te dartsen, zo dacht de man. Eenmaal aangekomen in de woning moest zijn vriendin buiten blijven staan. Snel werd duidelijk waarom. C. haalde een vuurwapen boven en duwde het tegen de kin van het slachtoffer. Met z’n vuist gaf hij de man verscheidene slagen in z’n gezicht.

Brandstichting

Het slachtoffer kon het vuurwapen van zich wegduwen, waarop een schot afging. Hij werd gelukkig niet geraakt door de kogel. Aan de politie verklaarde de man dat C. daarop 150 euro uit z’n portefeuille haalde. De beklaagde zei zelf evenwel dat het om 25 gram speed ging en ook het parket geloofde dat de feiten zich afspeelden in het drugsmilieu. “Tijdens een huiszoeking troffen we bij de beklaagde verschillende vuurwapens aan”, vertelde de procureur. “Een paar had hij gestolen van kennissen tijdens het uitvoeren van klusjes.” C. had ook een stoffen zakje met twee biljartballen op zak, wat volgens het parket kon gebruikt worden als wapen.

De Oostendenaar was absoluut niet aan z’n proefstuk toe. Hij liep in het verleden al zware veroordelingen op, onder meer voor brandstichting. Hij kreeg in 2017 voor die feiten 40 maanden cel. In het nieuwe dossier drong de verdediging desondanks aan op voorwaarden. “Testen in de gevangenis hebben uitgewezen dat mijn cliënt ADHD heeft”, pleitte meester Jean-Marie De Meester. “Hij nam drugs om te kalmeren, maar is het beu om nog langer in de gevangenis te zitten. Hij kan vast werk hebben en is van plan om te vertrekken uit Oostende.” De rechter besliste C. donderdag nog een “ultieme kans” te geven. Ze legde hem 37 maanden cel op, maar 20 daarvan werden gekoppeld aan voorwaarden.

