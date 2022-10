Uitleendienst voor laptops en extra lessen moeten helpen om digitale kloof te dichten

Bredene Nee, dit gebouw staat niet in brand! Weerkaat­sing zon levert bijzondere foto op in Bredene

Nee, de brandweer is niet onderweg naar Bredene. Op deze ingestuurde foto lijkt het wel of het bouwcomplex Kop van Sas in Bredene in vuur en vlam staat. Maar geen zorgen: het is de zonsondergang op 24 oktober die weerkaatst op de ramen van het gebouw. Er komt dus geen Photoshop of vuur aan te pas. Een prachtig beeld.

28 oktober