Uitbaatster van Baloe in Bredene neemt kinderdagverblijven Zeepaardje over. “Ik krijg elke dag nieuwe aanvragen”

OostendeDe kinderdagverblijven Zeepaardje 1 en 2, beide in de Dahlialaan, kunnen dan toch verder gezet worden. De betrokken ouders zaten in december nog in onzekerheid, maar er is nu met Kelly Rega, die al kinderdagverblijf Baloe in Bredene uitbaat, toch een overnemer. Eén vestiging is maandag al terug geopend en begin februari zou de gedreven uitbaatster ook het andere pand verderop in de straat willen heropenen.

Het was voor de gezinnen die gebruik maken van de kinderdagverblijven Zeepaardje bang afwachten wat er eind december zou gebeuren. De eigenares wilde de zaken stoppen, maar er was nog geen duidelijkheid over de toekomst van de crèches. Op het laatste moment werd er uiteindelijk toch een overname geregeld met Kelly Rega. De nieuwe uitbaatster opende 8 jaar geleden kinderdagverblijf Baloe toen ze zelf opvangproblemen had voor haar kinderen. “Het was altijd al mijn droom om een crèche uit te baten. Ik heb ook die opleiding gevolgd, maar ik werkte eerst in fabrieken. Toen ik zelf moeite had om opvang te vinden voor mijn kinderen heb ik de stap gezet.” Dat loopt ondertussen zo goed dat ze besliste om uit te breiden. “Ik moet continu aanvragen weigeren en daarom heb ik de omliggende gemeenten gebeld of ze locaties wisten waar ik een kinderdagverblijf kon openen. We zitten in Baloe al vol tot eind 2024. Toen belden ze vanuit Oostende dat de Zeepaardjes over te nemen waren”, vertelt Kelly.

In Baloe zijn er 18 plaatsen en ook hier wil Kelly graag uitbreiden. “We hebben genoeg plaats voor meer kinderen maar zodra je meer dan 18 plaatsen aanbiedt moet je een ander diploma kunnen voorleggen. Ik ben daarom bezig met de opleiding in afstandsonderwijs.” Kelly opende maandag al de eerste vestiging in de Dahlialaan 1 dat omgedoopt werd tot Mowgli.

Uitbreiding

In de eerste vestiging die al geopend is zijn er 24 plaatsen. “Er waren toen we overnamen nog 15 kindjes ingeschreven. Andere ouders hadden al een alternatief gezocht voor hun kind door de onzekerheid. Ondertussen zitten we echter al terug op 21 kinderen van op de wachtlijst of die van de andere vestiging komen. De telefoon staat ondertussen niet stil. Mensen bellen en mailen volop omdat ze zeker willen zijn van een plaats.”

De overname van de andere vestiging in de Dahlialaan is nog niet rond. “Ik heb nog geen zicht hoeveel kinderen er daar nog zijn want we hebben nog geen inzage in de administratie.” Kelly wil het aantal kinderen in de tweede vestiging, die de naam Bagheera krijgt, terugbrengen naar 18. “De locatie is niet in orde om meer kinderen op te vangen. Bedoeling is ook om deze locatie op termijn tijdelijk te sluiten om er te renoveren.”

Flexibel

Kelly heeft de werking van de kinderdagverblijven meteen aangepast aan de manier van werken in Baloe. “We zijn heel flexibel naar opvang toe. We hebben geen respijtdagen, geen borg, we vragen geen ziektebriefjes, we sluiten ook nooit behalve op de officiële feestdagen en Baloe is ook op zaterdag open. We communiceren ook heel open naar ouders toe. We hebben voor elk kind een whatsappgroepje met de ouders en soms ook grootouders waarmee we foto’s en info doorsturen.”

Met drie vestigingen wordt het een pak drukker voor Kelly. “Ik wil nog elke morgen aanwezig zijn in Baloe omdat de ouders het ook gewoon zijn om mij daar te zien. In de namiddag kom ik dan naar Mowgli om hier te sluiten. Als Bagheera opent dan zal ik mijn tijd in de namiddag verdelen over de twee vestigingen zodat ik toch twee keer per week de ouders gezien heb. Ik vind dat enorm belangrijk. Al merk ik dat de ouders hier een goede band hebben met het team dat aan boord is gebleven. Ze leveren dan ook goed werk.”

