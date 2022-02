Twintigers dringen gewapend met hamer en mes Oostends volkscafé binnen en bedreigen uitbater en aanwezige klanten

BASKETBAL CHAMPIONS LEAGUE Oostende verliest jubileum­match in Malaga na zwakke tweede helft: “Geen achttien, maar 40 minuten present zijn”

De Round of 16 in de Champions begon voor landskampioen Oostende niet al te best op bezoek bij de Spaanse topclub Malaga. De statistieken na de 75-59-nederlaag legden toch een aantal pijnpunten bloot bij de kustploeg, die maandagavond opnieuw aan de bak moet in en tegen het Roemeense Cluj.

3 februari