Twintiger wil "snel geld verdienen" via Snapchat, maar riskeert nu een jaar cel

Oostende Oostende­naars vieren Nieuwjaar in Lange­straat en Kursaal

Ondanks het slechte weer en het vuurwerk dat niet doorging, vierden de Oostendenaars voluit Nieuwjaar. Na twee jaar het niet echt samen te kunnen vieren door corona, gingen de mensen helemaal los. Zo kwamen 1.500 mensen samen in het Kursaal voor NYE Deluxe en ook in de Langestraat kwamen heel wat mensen samen. Zelfs op de dijk was er volk ondanks dat er geen vuurwerk was.

1 januari