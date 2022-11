Twintiger riskeert 30 maanden cel voor brutale overval op oudere man aan Kursaal

Barkruk

I.O. bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn. Hij had naar eigen zeggen een fles wodka op. De man stond bovendien geseind, omdat hij zich niet had aangemeld in de gevangenis. Ook in het politiecommissariaat maakte de Congolees amok. Volgens het parket scheurde hij zelfs de matrasbeschermer in zijn cel kapot. Het was niet de eerste keer dat de man in aanraking kwam met de politie. Op 1 december 2021 was hij al eens gearresteerd, nadat hij amok had gemaakt in café Lafayette. I.O. sloeg onder meer met een barkruk in het gezicht van een klant en gooide kort nadien ook een asbak door de ruit van de zaak.