Twintiger overvalt 67-jarige man voor zijn horloge: “Hij zou een racistische opmerking gemaakt hebben”

Oostende De Grote Post geeft zijn geheimen prijs tijdens originele wandeling door het gebouw

Iedereen in Oostende kent het monumentale gebouw in de Hendrik Serruyslaan, en nu geeft het ook zijn geheimen prijs: naar aanleiding van tien jaar De Grote Post kunnen bezoekers via een interactieve tocht op ontdekking doorheen het toonaangevend cultuurhuis. Wij testten het parcours graag voor u uit en waren aangenaam verrast.

18 december