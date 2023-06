Tweede snellaadstation van Fastned geopend in Oostende

Komend weekend tropische temperatu­ren, maar kustred­ders waarschu­wen: “Het zeewater is nog koud”

De kustreddingsdienst IKWV vraagt badgasten om voorzichtig te zijn met een duik in zee komend weekend. De zeewatertemperatuur ligt met 15 graden Celsius aan de lage kant. Dat zegt IKWV-secretaris An Beun vrijdag. De kustredders roepen ouders ook op om kinderen een verdwaalbandje aan te doen en ze goed in het oog te houden, aangezien er veel volk wordt verwacht aan zee.