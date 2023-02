Tweede mobiele beweegbank om lichaamsversterkende oefeningen te doen

Met deze toestellen kan iedereen een waaier aan lichaamsversterkende oefeningen uitvoeren, ongeacht de leeftijd of fysieke paraatheid. De instructies vind je terug op de bank zelf, of via de app die gratis te installeren is en meer dan 250 oefeningen bevat. In maart en april staan de beweegbanken opgesteld aan OC Ter Yde in de Duinenstraat 172 en aan sportpark De Schorre bij terrein 5. Dankzij de infoborden met duidelijke foto’s zijn alle instructies op de beweegbank beschikbaar om meteen zelf aan de slag te gaan met laagdrempelige basisoefeningen. De oefeningen zijn ingedeeld in vijf ‘fundamentals’: duwen, trekken, rompstabilititeit, éénbenige- en tweebenige oefeningen.