Tweede lading namen bekend voor tweede editie van Push the button

De drie partners hebben de voorbije maanden zorgvuldig geschaafd aan een line-up die sprankelt en evenwichtig is samengesteld uit delen hiphop, electronica, jazz en wat ze zelf ‘experiment’ noemen. Jaïr Tchong van KAAP ziet daar een duidelijk verhaal in. “We hebben met onze huizen elk een zeer uiteenlopende stijl van muziek die we brengen. Als KAAP richten we ons meer op jazz en wat je onder de noemer experimenteel kan noemen, De Zwerver sluit meer aan bij hiphop en electronica. Die twee muzieklijnen smelten samen in het geweldige gebouw van De Grote Post waar we het publiek met een breed smakenpallet op hun wenken kunnen bedienen.”