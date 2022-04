Twee weken na brand vindt Ohana Pokébowls tijdelijke oplossing: “We zijn de eigenaar van de Filou Sportsbar dankbaar”

De herstellingswerken in het pokébowlrestaurant op de Groentemarkt zijn nog niet afgerond. Daarom nemen de uitbaters tijdelijk hun intrek in de Filou Sportsbar bij de Searena, aan de Northlaan in Oostende. “De eigenaar bood ons dit als noodoplossing aan”, zegt Rico Otto, een van de zaakvoerders van Ohana Pokébowls. “En die hebben we uiteraard met beide handen aangenomen.”

Het voorstel om de bar te gebruiken, kwam er van Jürgen Vanpraet. Hij is de CEO van basketbalclub Filou Oostende en ook eigenaar van de Filou Sportsbar. “We werkten in het verleden al wel eens samen met de basketbalclub. En zo kennen we elkaar een beetje”, zegt Rico. “Toen hij over de brand hoorde, bood hij ons aan om hier onze intrek te nemen. Dat mag in principe drie maanden. Maar wij hopen dat de werken in ons eigen pand binnen vier à zes weken klaar zullen zijn. Ondertussen is dit voor ons een prima alternatief. “We zullen er exact hetzelfde doen”, zegt Rico. “Dat betekent dat mensen kunnen afhalen, we maaltijden thuis bezorgen en je er ter plaatse kan eten.”