Twee jongeren gewond na ongeval met een vuurkorf in Oostende: “Er wordt alcoholgel gebruikt”

Een van de twee jongeren die bij het ongeval betrokken was mocht ondertussen al terug naar huis keren, de andere wordt verzorgd in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe de jongeren er aan toe zijn. Op dit moment wordt ook nog nagegaan hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “Wat we weten, is dat twee professionele begeleiders op de werking aanwezig waren. Een meerderjarige jongeren had de toestemming gekregen om een vuurkorf aan te steken. Het betreft een ongeval met alcoholgel, nodig in deze coronatijden en niet met een brandversneller zoals gezegd wordt. Onze begeleiders hebben snel ingegrepen en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Eén van de begeleiders is met de jongeren mee naar het ziekenhuis gegaan”, laat Rien Houwen, directeur Arktos West-Vlaanderen, weten. Arktos biedt in de Nieuwe Stad in Oostende activiteiten aan voor kwetsbare jongeren.