Twee jaar met uitstel voor steekpartij in pizzeria: “Hij was kwaad omdat bestelling op zich liet wachten”

Oostende ThermoWood breidt verder uit in haven van Oostende: “De markt van de houtsector zal zich herstellen, daar ben ik van overtuigd”

LDCwood in Oostende, de enige Belgische producent van de duurzame houtsoort ThermoWood, breidt verder uit in de haven. Ondanks moeilijke marktomstandigheden verdubbelen ze hun jaarlijkse productiecapaciteit naar 15.000 kubieke meter. “Het is niet de eerste crisis in de houtsector die ik meemaak en het zal ook niet de laatste zijn”, zegt managing director Mike Lemahieu.

21 april