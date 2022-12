Twee jaar cel voor hardleerse dief die bijt bij het stelen van raclettekaas

OostendeEen 41-jarige Senegalese Oostendenaar is door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor een reeks diefstallen, drugsbezit, weerspannigheid en informaticabedrog. Bij het stelen van fruitsap en raclettekaas beet Thierno K. zelfs in de arm van een winkelbediende.

De beklaagde werd op 3 december 2021 op heterdaad betrapt toen hij in Delhaize in Oostende twee blikken whisky-cola en twee stukken gerookte zalm onder zijn kleren verstopte. K. duwde de winkelbedienden in een poging om te ontkomen. Nadien stelde hij zich weerspannig op tegenover de politie. Tijdens de fouille stak hij plots een paxon in zijn mond, maar de agenten konden verhinderen dat hij de 0,68 gram cocaïne inslikte.

Op 16 december 2021 liep de beklaagde op gelijkaardige wijze tegen de lamp in de Spar in Oostende. Deze keer had hij een pak fruitsap en twee pakken raclettekaas onder zijn jas verborgen. Opnieuw kwam K. agressief uit de hoek. Een winkelbediende die hem tegenhield werd in de arm gebeten.

Ook binnen zijn eigen vriendenkring sloeg de beklaagde op 24 maart 2022 zijn slag in een cocktailbar in Oostende. Een vriendin was even naar het toilet toen K. een bankkaart uit haar handtas meegraaide. Met de kaart deed hij voor respectievelijk 13 en 45 euro contactloze betalingen in een pitazaak en in een nachtwinkel.

Op dezelfde zitting werden de probatievoorwaarden in een andere zaak herroepen. In oktober 2021 had K. een jaar gevangenisstraf met uitstel gekregen voor poging tot diefstal met geweld. De man pleegde nieuwe feiten en daagde niet op voor de zitting van de probatiecommissie. Ook naar zijn proces stuurde hij zijn kat. In die omstandigheden werd zijn straf alsnog omgezet in een jaar effectieve gevangenisstraf.

